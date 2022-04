Ue vara altre sanzioni: colpito carbone Russia

Davanti alle immagini che arrivano dalle città dell’Ucraina occupate e poi abbandonate dall’esercito della Russia, l’Ue vara un altro pacchetto di sanzioni contro Mosca, toccando l’energia, un ambito che finora era stato risparmiato dalle misure economiche mirate a fiaccare lo sforzo bellico del Cremlino. Il quinto set di misure che la Commissione propone agli Stati membri, dice la presidente Ursula von der Leyen, vieta importazioni di carbone dalla Russia per un importo di 4 mld di euro l’anno. Una misura che, sottolinea, “taglierà un’altra importante fonte di ricavi per la Russia”.

Il carbone

Il carbone potrebbe essere solo l’inizio: la Commissione, ha specificato von der Leyen, lavora ad ulteriori misure che vietino l’importazione di petrolio russo nell’Ue. Non viene nominato esplicitamente il gas, ma il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha parlato di un “calendario” relativo alle sanzioni sull’energia sul quale dovrebbero accordarsi gli Stati membri. Lo stesso ministro dell’Economia tedesco, Christian Lindner, ha detto che “al momento” non è possibile tagliare le forniture di gas dalla Russia. Al momento, non per sempre. E la Germania è il Paese Ue più dipendente dal gas russo, più dell’Italia.