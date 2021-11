Una nuova realtà nel panorama dell’associazionismo

Il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 11:30 in Padova si è costituita la Sede Territoriale di Confimpresatalia Padova. La struttura associazionistica conta già 350 iscritti e ha sede Legale a Padova in Via del Patriarcato 41.

La fondazione

In rappresentanza del Presidente Nazionale di Confimpresaitalia, dott. Luigi Manganiello, che ne ha autorizzato l’istituzione, erano presenti alla costituzione il Coordinatore per la Regione Veneto il Dott. Ennio Paganotti e il Presidente di Confimpresaitalia Verona il Rag. Mauro Zocca.

Il primo consiglio

I soci fondatori hanno eletto il primo Consiglio Direttivo: Presidente, dott.ssa Barbara Zigliotto, consulente aziendale con esperienza nel settore dei sistemi di fidelizzazioni per le piccole medie imprese e creazione di reti di impresa; Vicepresidente, dott. Stefano Cipriano, consulente commerciale, marketing e sviluppo reti business; Consigliere, dott. Andrea Cipriano, Senior Private Banker Consigliere Sabina Massimiani, project manager nella formazione, alta specializzazione.

L’obiettivo

La struttura avrà il compito di sviluppare i servizi della Confederazione nella Provincia di Padova, territorio caratterizzato da eccellenze nel settore del turismo religioso (Basilica di Sant’antonio da Padova), termale (Abano e Montegrotto Terme), l’agricoltura con i sui Colli Euganei, e la presenza di distretti produttivi e reti industriali.

Le caratteristiche

ConfimpresaItalia Padova nasce ad aprile 2021. È in associazione datoriale non settoriale , quindi trasversale, ed è rivolta prevalentemente a professionisti, piccole e medie aziende che coprono il 98% del tessuto imprenditoriale del NordEst. Già in rapida crescita, i suoi tratti contraddistintivi sono la rapida crescita e la rete di imprenditori e professionisti che interagiscono tra di loro e che propongono : contrattualistica, formazione e welfare aziendale, finanza agevolata, mutua, e affini

Il sogno

“Un’espansione attraverso la rete degli associati con un’implementazione dei servizi e la formazione delle competenze territoriali attraverso l’esperienza maturata”, rispondono da Confimpresatalia Padova