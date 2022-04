Ungheria, oggi il voto: Orban punta al quarto mandato

Urne aperte oggi in Ungheria, dove Viktor Orban punta al quarto mandato, diventando il premier più longevo della Ue, dopo il ritiro di Angela Merkel. Nei giorni scorsi, il primo ministro ha così sintetizzato la sua “politica”: “Di fronte a Dio non devo rispondere per il popolo dell’Ucraina, ma dell’Ungheria”, “né amico dell’Ucraina, né della Russia, ma amico dell’Ungheria”. Una politica che ha lanciato quando l’invasione del Paese confinante ordinata da un leader a lui molto vicino come Vladimir Putin ha completamente stravolto la sua campagna per conquistare il quarto mandato consecutivo da premier del Paese ex comunista da lui trasformato in quella che definisce con orgoglio una “democrazia illiberale”.

Posizione scomoda

Da quando è iniziato il conflitto, Orban ha fatto di tutto perché le elezioni di oggi, già insidiose, perché si trova per la prima volta i sei partiti dell’opposizione coalizzati intorno ad un candidato unico, non si trasformassero in un referendum sui suoi rapporti con Putin, l’amico che Orban ha incontrato a Mosca poche settimane prima dell’invasione, ai primi di febbraio, per discutere, anche, un aumento dei flussi di gas russo all’Ungheria. Una vicinanza che ovviamente sta creando tensioni con l’Ucraina: “Devi decidere con chi stai”, ha detto pubblicamente a Orban recentemente il presidente Volodymyr Zelensky. Per tutta risposta media filo governativi, e persino il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, hanno accusato il governo ucraino di interferenze nelle elezioni, sostenendo, senza prova, che l’opposizione, in cambio del sostegno di Kiev, ha promesso armi e sostegno per le sanzioni energetiche se vincerà le elezioni.