Usa, addio Henry Kissinger

E’morto a 100 anni nella sua casa in Connecticut l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. Lo “stimato studioso e statista è deceduto”, ha annunciato in un comunicato la Kissinger Associates. Tra gli ultimi impegni pubblici dell’ex segretario di Stato americano c’è stato a luglio l’incontro con la premier Giorgia Meloni nella residenza a Washington dell’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia.

La frase

Autore della celebre frase “il potere è il massimo afrodisiaco”, l’eredità del machiavellico statista continuerà ad essere discussa tra chi lo considera un genio diplomatico e chi un genio del male. Astuto manipolatore e influente fino agli ultimi giorni, per l’ex quindicenne ebreo in fuga dall’Europa alla vigilia della Seconda guerra mondiale il mondo era un gigantesco puzzle in cui ogni pezzo giocava un ruolo importante e distinto verso un unico fine: gli Usa come superpotenza internazionale anche al prezzo di interventi di realpolitik sullo scacchiere mondiale giudicati da molti brutali ed illegittimi, come il bombardamento e l’invasione della Cambogia e il sostegno al colpo di Stato di Augusto Pinochet in Cile del 1973 che defenestrò Salvador Allende.

Macron, ‘Era un gigante della Storia’

“Henry Kissinger era un gigante della Storia. Il suo secolo di idee e di diplomazia ha avuto una lunga influenza sulla sua epoca e sul nostro mondo”: questo il messaggio su X del presidente francese, Emmanuel Macron, per la morte dell’ex segretario di Stato Usa. “La Francia esprime le sue condoglianze al popolo americano”, conclude. Per la ministra degli Esteri, Catherine Colonna, Kissinger era “un maestro di diplomazia, una personalità d’eccezione, Premio Nobel per la pace” ed ha “contrassegnato il secolo in cui ha vissuto”.