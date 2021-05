Valdegamberi (consigliere regione veneto): “Motorizzazione civile di Verona. Finalmente trovata la soluzione per rimettere in operatività il servizio con assunzione di ingegneri mancanti”.

Riceviamo e riportiamo. “Finalmente verso la soluzione il problema della mancanza di personale e il rallentamento delle pratiche di revisione dei mezzi presso la Motorizzazione Civile di Verona, che ha comportato non pochi disagi alle ditte trasportatrici”.

Lo annuncia il consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Il consigliere regionale è stato il promotore della Convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Veneto che permette alla Motorizzazione di Verona di assumere personale tecnico qualificato, dalla graduatoria regionale, riducendo di molto i tempi burocratici. “Questo lo prevede la normativa – afferma Valdegamberi- ed era l’unico modo per ricostituire velocemente le dotazioni organiche carenti della Motorizzazione, ripristinando la piena operatività a servizio soprattutto del mondo produttivo”.

Il Ministero provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo all’assunzione, in ordine di graduatoria, fermo restando la sussistenza dei predetti requisiti professionali e la facoltà del Ministero di esclusione dalla chiamata dei candidati non in possesso di tali requisiti.

“È un positivo esempio di fattiva collaborazione tra strutture dello Stato e Regione per risolvere insieme i problema contingenti, che diversamente rischiano di portare danni al nostro sistema produttivo. Ringrazio – aggiunge Valdegamberi- le strutture regionali per la loro pronta disponibilità. Mi giunge notizia che già alcuni Ingegneri in graduatoria, interpellati, abbiamo dato la loro disponibilità per un’assunzione presso la Motorizzazione di Verona. Il tutto è stato fatto in tempo di record: la graduatoria regionale è di dicembre 2021”.