Valdegamberi (Regione Veneto): “Lasciamo lavorare in pace chi vuole lavorare”

“La notizia che una collaboratrice scolastica di Lonigo alla sera, per mantenere la famiglia, faccia qualche ora di lavoro al bancone di un bar e per questo venga punita persino con la segnalazione di danno erariale alla corte dei conti mette in evidenzia i paradossi di questo Paese. L’Italia è il Paese in cui darsi da fare è un “danno per lo Stato””. Commenta così il consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto), il fatto uscito sui giornali.

“Con stipendi da fame e un’inflazione crescente vanno premiati coloro che si danno da fare, non puniti. Invece il contrario – aggiunge -. Vengono premiati con sussidi vari i nullafacenti e puniti coloro che si danno da fare. Il doppio lavoro è concesso ai professionisti medici mentre per gli altri è un reato. Perché? La normativa va cambiata: va premiato il lavoro, piuttosto, permettendo a studenti, pensionati e chiunque voglia darsi da fare a poter farlo”.

È anche il caso degli studenti. “Se questi lavorano anche per poche ore vengono penalizzati nella dichiarazione dei redditi dei genitori figurando non più a carico e pagando tasse più elevate – ha dichiarato ancora Valdegamberi -. Alla fine conviene far niente. Un’assurdità: conviene stare sul divano e chiedere sussidi allo Stato! Il governo deve mettere mano, modificando norme assurde che favoriscono il parassitismo invece che incentivare il lavoro soprattutto ora in cui manca manodopera e i soldi per arrivare a fine mese per molte famiglie sono sempre insufficienti”.