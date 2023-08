Vannacci destituito dal comando

Dopo le accuse e le polemiche, è arrivato il provvedimento (deciso ieri mattina): dopo il suo libro dai contenuti omofobi e sessisti, il generale Roberto Vannacci è stato rimosso dalla guida dell’Istituto geografico militare. Dal 20 agosto, cioè da domani, gli subentra un altro generale, Massimo Panizzi. Non ci sarà alcuna cerimonia di avvicendamento, vista la delicatezza della situazione. Adesso Vannacci viene trasferito a disposizione del Comando delle Forze operative terrestri, a Roma. «Quando scrivevo questo libro sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo polverone. Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune: nessun passo indietro, rivendico ciò che ho scritto». Ha detto il generale Roberto Vannacci.

Cosa aveva detto

«Non mi rimangio nulla» anche se «senza il contesto non si capiscono alcune cose». È quando afferma Vannacci, nell’occhio del ciclone per le parole sugli omosessuali contenute nel suo libro. «Asserire che una minoranza sia normale è una contraddizione», dice. La comunità gay «la ritengo sovrarappresentata, addirittura è un vanto esserlo, non esiste una demografia precisa che ci dica quanti sono, ma il motivo della iper rappresentazione qual è?», domanda. «Poi ho amici gay, nulla contro». Secondo Vannacci c’è una lobby gay che guida l’informazione. «C’è qualcuno, un gruppo di pressione che opera. Comunque, sono per la libertà di espressione e anche contrario al fatto che ci siano categorie protette», afferma. Lo stesso vale per gli ebrei. «Ho capito: c’è stata la Shoah, va bene – dice il generale -, ma questo non configura la religione ebraica come protetta». «Gli omosessuali non sono normali tanto quanto non lo sono io», ribadisce il concetto, ma «sarei altrettanto fiero se fossi omosessuale». Vannacci si dice «convinto, persuaso di non avere offeso nessuno».

Nessun ripensamento nonostante il ministro Crosetto

Il libro «lo riscriverei senza alcun problema». Il generale ricorda di avere combattuto «accanto a molti popoli». «Non ho alcun pregiudizio su alcuna popolazione. Però non mi si venga a dire che siamo tutti uguali perché non lo siamo», dichiara. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito le sue parole ‘farneticanti. «Non mi esprimo nei confronti del ministro – replica -. Mi esprimerò davanti a lui quando mi convocherà o nei confronti di chi mi convocherà».