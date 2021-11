Variante Covid, vietati ingressi da Sudafrica e altri 7 Paesi

“Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

A seguito della pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute italiano del 26 novembre, si informano tutti i viaggiatori che a decorrere da tale data e fino al 15 dicembre sono vietati l’ingresso ed il transito sul territorio italiano di coloro che nei 14 giorni antecedenti al 26 novembre abbiano soggiornato o transitato in Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico Namibia Eswatini.

Possono rientrare i cittadini italiani, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza , che non presentino sintomi ed alle seguenti condizioni:

-presentazione al vettore aereo del Passenger Locator Form in formato digitale o cartaceo;

-esibizione del test molecolare tipo PCR effettuato entro le 72 ore precedenti all’ingresso in Italia e con risultato negativo;

-sottoposizione a ulteriore test molecolare o antigenico all’ingresso in Italia con isolamento fino all’esito del test;

-isolamento di 10 giorni presso l’indirizzo indicato sul Passenger Locator Form.

-sottoposizione a test molecolare al termine dei 10 giorni di isolamento fiduciario.

Si raccomanda pertanto ai connazionali interessati di contattare immediatamente le compagnie aeree che ancora operano voli in partenza dal Sud Africa e diretti in Europa per organizzare al piu’ presto il rientro in Italia con i voli ancora disponibili.