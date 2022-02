Variati (Pd): «Governo non dimentichi i Comuni»

«L’aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e imprese. Il governo è impegnato a trovare ulteriori risorse per arginare i problemi concreti e urgenti in cui si vengono a trovare tante famiglie a reddito medio basso e le imprese che rischiano di non avere liquidità fermando quindi il lavoro».

Achille Variati

Ma si trovano in difficoltà anche i Comuni e le istituzioni locali che si ritrovano una squadratura di bilancio per l’aumento dei costi delle energie per l’illuminazione pubblica, le scuole, le palestre, gli uffici. Il Partito democratico chiede una attenzione del Governo nei confronti degli Enti locali al fine di non mettere a rischio servizi comunali e perché non ci siano ulteriori aggravi per i cittadini». Lo afferma Achille Variati, responsabile Enti Locali del Partito democratico del Veneto.