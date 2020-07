Venezia: Bazzaro (Lega), bene Borghi che chiarisce: fondi a legge speciale negati dal governo di Baretta

“Grazie al Presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi per aver chiarito che è stato l’attuale esecutivo a negare i fondi alla legge speciale per Venezia. La stessa maggioranza alla quale appartiene Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia del governo PD-M5S, che mente ai veneziani: il suo governo ha bocciato il mio emendamento da 300milioni di euro per Venezia e la sua laguna. Emendamento giudicato ammissibile dalla Commissione Bilancio. Baretta si candida a Sindaco della città lagunare e a Roma nega economie fondamentali alla nostra città? Siamo messi bene, dal momento che il presidente della commissione bilancio ha confermato che il mio emendamento per Venezia era ammissibile e che è stato bocciato dal governo”.

Lo scrive su Facebook il deputato veneto della Lega Alex Bazzaro.