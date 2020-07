Venezia: Bazzaro (Lega), minorenne extracomunitario in questura positivo al Covid. Nessuna tutela per personale. Governo irresponsabile: ha fallito

“Fallimento totale del governo giallo-rosso: è vergognoso e drammatico che le forze dell’ordine siano esposte al rischio contagio per colpa dell’incapacità della maggioranza troppo attenta a rinchiudere gli italiani in casa bloccando lavoro ed economia ma irresponsabile nel far entrare nel nostro Paese migliaia di migranti irregolari e, purtroppo, malati perché positivi al Coronavirus.

Quello che è accaduto nella questura a Marghera, nel veneziano, è intollerabile e non deve assolutamente ripetersi. Siamo con le forze dell’ordine e con i sindacati anche e soprattutto in questo momento di pericolo sanitario e, come loro, pretendiamo garanzie per ogni singolo agente. La loro salute e quella delle loro famiglie dev’essere assolutamente garantita: pretendiamo dal governo che vengano messi in totale sicurezza questure, prefetture e qualsiasi ufficio o centro dove il personale entra a contatto con i migranti”.



Così il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro.