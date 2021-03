Verso un nuovo lockdown

La crisi di Governo finalmente sembra essere passata assieme allo “spauracchio” di perdere la poltrona da parte di tutti i nostri politici. Tutti, o più o meno tutti i partiti, sono riusciti a trovare un accordo per entrare a far parte del nuovo Governo Draghi in virtù di una profonda responsabilità sentita nei confronti del paese. Il nuovo premier Draghi è stato decantato a lungo dandogli ampia fiducia prima ancora che si insediasse il nuovo governo, ma le aspettative saranno all’altezza della cruda realtà in tema di fisco, di sanità e di economia?

I contagi corrono e sono in aumento

Dai primi di Febbraio, sulla base dei dati che hanno segnato una diminuzione dei contagi e dei pazienti in terapia intensiva, molte regioni gradualmente sono tornate in zona gialla dando la possibilità a diverse attività di tornare ad una sorta di normalità permettendo così ai cittadini di spostarsi fra i vari comuni sempre rimanendo all’interno dei confini regionali. Successivamente però, come era ampiamente prevedibile, la situazione ha cominciato a regredire, i contagi hanno ripreso a salire e i pazienti in terapia intensiva hanno cominciato ad aumentare nuovamente. In alcune regioni pare le terapie intensive siano arrivate ad una soglia critica di saturazione pari al 40%.

Quale sarà la strada che verrà presa?

Ed è qui che arriviamo alle note dolenti. Da lunedì 08 Marzo molte regioni sono “retrocesse” automaticamente in zona rossa ed arancione tornando ad una sostanziale chiusura di fatto per molte attività, ad esempio quelle del settore della ristorazione, scuole di nuovo allo stop praticamente su quasi tutta la penisola e con didattica a distanza, ed ovviamente spostamenti praticamente bloccati. In queste ultime ore però si vocifera di un nuovo lockdown totale di almeno due settimane, in modo da dare uno stop ai contagi dovuti anche alle nuove varianti del virus che si sono diffuse velocemente.

Sarà la soluzione ideale?

Da ormai un anno viviamo in questo clima di “Stop & Go”, tra chiusure e riaperture, e con un continuo accusarsi tra categorie sociali diverse. Oggi, ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia siamo “punto e capo” e stiamo ancora parlando di lockdown totale. In tutti questi mesi in cui ormai era diventato ampiamente prevedibile l’addivenire delle situazioni, non è ancora stato posto in essere un vero aumento dei posti letto in ospedale, delle terapie intensive, dei medici e degli infermieri, dei trasporti pubblici e così via. Quindi questo ipotetico nuovo lockdown totale che senso avrà se non si porranno in essere misure che evitino la possibilità di trovarsi nuovamente in questa situazione?!

Cosa sta succedendo nel mondo?

Nel mondo in molti paesi si sta attualmente piano piano tornando alla normalità, come negli Stati Uniti con il neo eletto presidente Biden, a New York, le immagini di questi ultimi giorni ci fanno vedere delle aperture generalizzate, oppure in Russia dove anche li attualmente non si parla assolutamente di chiusure totali. Quindi, anche ampliando lo sguardo verso continenti diametralmente opposti, possiamo vedere come si stia andando piuttosto verso una regolazione delle aperture e non in maniera incostante tra aperture e chiusure come nel nostro paese.

Dobbiamo sperare nei vaccini oppure in un miracolo?

Attualmente la campagna vaccinale, partita in grande stile a fine 2020 con il “Vax Day”, sembra procedere ampiamente a rilento e pare che attualmente vi sia un problema di mancanza di dosi oltre che di dosi stipate e non ancora somministrate. Fortunatamente il vecchio commissario Arcuri però è stato rimosso ed è stato sostituito dal nuovo Commissario per l’emergenza Gen. Figliuolo. Non ci resta che sperare in un miracolo da parte del Generale.

In conclusione cosa dobbiamo aspettarci dal Governo Draghi?

Purtroppo il nuovo Governo Tecnico Draghi è stato ampiamente decantato anticipatamente da tutta la stampa, ma personalmente cercherei di essere maggiormente cauto. Tanti sono i temi che il governo dovrà affrontare: i nuovi ristori, le nuove decisioni sulle chiusure, il coordinamento del piano vaccinale e la riforma del fisco. Le premesse attualmente non sono delle migliori visto che molti dei soggetti posti in punti chiave sono rimasti gli stessi del governo precedente. Per cui la cosa migliore è valutare passo per passo l’operato di questo nuovo Governo, il quale potrebbe trasformarsi in una ottima occasione per diversi Leader politici di scottarsi e scontrarsi con le promesse fatte in precedenza.

Stefano Paesante, Dottore Commercialista e revisore legale