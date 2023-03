Vertice Putin-Xi Jinping, il presidente russo: «Guardiamo con interesse al piano di pace cinese in Ucraina»

È terminato ieri al Cremlino il colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping. La missione del leader di Pechino a Mosca era una delle più attese dalla comunità internazionale. Secondo molti, infatti, è la Cina l’unico Paese in grado di far dialogare davvero Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Nella parte del loro colloquio avvenuta di fronte alle telecamere, Putin ha di fatto accolto il piano di pace proposto da Xi Jinping. «Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto Putin. «È simbolico che 10 anni fa ci siamo incontrati qui come prima visita in veste di Capo di Stato cinese, da allora ci sono stati sostanziali passi avanti nello sviluppo delle nostre relazioni», ha aggiunto il leader del Cremlino.

Le reazioni

In giornata, diversi governi occidentali hanno commentato la visita di Xi a Mosca. «L’Ucraina sta seguendo da vicino la visita del Presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino usi la sua influenza su Mosca per farle porre fine alla guerra aggressiva contro l’Ucraina», ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Stessa richiesta anche da Downing Street, con il governo britannico che si appella al ruolo diplomatico della Cina per «mettere fine alle atrocità».

Decisamente di un altro tono la reazione degli Stati Uniti

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che, se la Cina dovesse lanciare un appello per un cessate il fuoco, gli Stati Uniti lo respingerebbero e chiederebbero a Kiev di fare altrettanto.