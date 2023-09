Via all’Operazione Bonifiche

«L’operazione di bonifica è iniziata». Quello di ieri è stato un risveglio tanto traumatico quanto atteso per Caivano. Dopo la visita della premier Giorgia Meloni di giovedì scorso, all’alba il Parco Verde è stato infatti invaso da 400 tra carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, con tanto di cani, elicotteri e autoscale dei vigili del fuoco per irrompere dalle finestre . Un’operazione in grande stile necessaria, spiegano dai vertici dell’esecutivo, «per dare agli abitanti e agli italiani quel segnale promesso dalla premier». E infatti, sui suoi canali sociali, è proprio Meloni a ribadire come l’intenzione resti quella di «procedere sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche». La maxi-operazione però è solo un tassello di un più ampio piano periferie con cui il governo, partendo proprio dal comune napoletano dove sono state stuprate due bambine di 12 e 10 anni, ha in mente di risanare «le Caivano d’Italia». A sottolinearlo anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, infatti, ha già chiesto ai prefetti di redigere una lista delle aree considerate più difficili.

Il piano

Il secondo passo del “piano periferie” sarà invece compiuto domani a palazzo Chigi. Durante il Cdm – salve sorprese dell’ultimo minuto – sarà intanto varato il cosiddetto decreto Sud. Un testo a firma del ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la Coesione Raffaele Fitto, in cui non solo le Zone economiche speciali (Zes) vengono estese all’intero Meridione, ma in cui si stanziano anche 30 milioni di euro per il rilancio di Caivano. Risorse che serviranno soprattutto alla riqualificazione strutturale promessa dal premier la scorsa settimana. In arrivo c’è però anche l’ormai noto “pacchetto sicurezza”, con tanto di stretta sui reati commessi dai minori. Accanto ai provvedimenti per accelerare i rimpatri e all’aspirazione di togliere le armi da taglio e da fuoco ad under 18 e baby gang – già maturata all’indomani dello stupro di Palermo – si proverà a mettere sul tavolo del cdm un provvedimento più ampio.

La stretta

Al momento gli uffici di Viminale, Istruzione e Giustizia sono ancora al lavoro sotto la regia diretta della presidenza del Consiglio, e non è affatto passare scontato che le misure possano direttamente alla fase di approvazione in Cdm. Tuttavia nella riunione che si terrà oggi per preparare il consiglio, si farà un primo punto e a meno di slittamenti dettati dalla necessità di approfondire alcune questioni tecniche, sarà stabilito non solo l’incremento delle sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola ma puro «l’obbligo» per i dirigenti scolastici di segnalazione alla Procura le assenze ripetute (non più dopo 30 giorni da una prima segnalazione al Comune quindi), specie da parte di alunni considerati “problematici”. Inoltre – ma per la conferma bisognerà sempre attendere il faccia a faccia di oggi tra i tecnici – dovrebbe trovare spazio l’estensione anche ai minori dai 14 ai 18 anni del “Dacur” (Divieto di accesso alle aree urbane), una sorta di Daspo che non consente di avvicinarsi a determinate aree di una città.