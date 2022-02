Vicenda Open, per i magistrati il comportamento di Renzi è “inaccettabile”

“Sono inaccettabili comportamenti, specie quando tenuti da chi riveste importanti incarichi istituzionali, offendono i singoli magistrati e la funzione giudiziaria nel suo complesso, concorrendo ad appannarne ingiustamente l’immagine di assoluta imparzialità, indispensabile alla vita democratica del Paese”. Queste le parole con cui l’Associazione Nazionale dei Magistrati rispedisce al mittente Matteo Renzi le denunce e le accuse su quanto, come scrive ieri in una nota il senatore di Italia Viva, “sia fragile la contestazione dell’accusa (a suo carico, ndr) e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze”.

Renzi e la Open

Si preannuncia così già dalle prime ore del mattino una giornata calda di botta e risposta intorno alla vicenda che vede protagonista l’ex presidente del Consiglio al centro di un’indagine per l’inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Renzi. Ieri è stato rinviato a giudizio di assieme ad altri dieci indagati, tra cui gli onorevoli Maria Elena Boschi e Luca Lotti.

L’Anm

“Le parole del senatore della Repubblica Matteo Renzi, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Open, travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico”. Così in una nota l’Anm, in risposta diretta alle parole pronunciate da Renzi in cui aveva affermato: “Siccome non mi fido di questi magistrati, li denuncio. Voglio che sia chiaro che se un magistrato viola una legge, la legge deve essere uguale anche per i magistrati. Chiedo che siano processati i magistrati per non aver rispettato le leggi italiane”.