Vincenzo Lovino: “E l’economia va a rotoli”

I titoli dei giornali non fanno altro che parlare del ritorno in Italia di Patrick Zaki, degli incendi che divampano nelle isole della Grecia, delle calamità naturali che attanagliano il nord Italia con grandinate, allagamenti, alberi caduti sulle macchine, lunotti di auto in frantumi e via discorrendo.

Questo il linguaggio dei governanti: distogliere l’attenzione del popolo dai veri problemi del Paese.

Paese Italia che va a rotoli! Perché mal gestito negli ultimi 3/4 anni. La pandemia (senza voler entrare nel merito se si sarebbe potuto gestirla meglio) ha di fatto messo in ginocchio l’intera economia italiana.

In particolare le piccole, medio piccole e medio imprese, la vera ossatura dell’economia italiana, si sono trovate a dover gestire:

– blocco dei ricavi per restrizioni varie per pandemia

– costi indescrivibili delle materie prime

– impossibilità di gestire i costi che comunque hanno continuato a crescere

– richiesta di pagamento di tasse a tutto il mondo delle imprese perché dal 1 aprile 2022 Draghi aveva deciso che voleva tutti i soldi delle tasse sospese subito: dall’oggi al domani

– andamento esponenziale dei costi delle materie prime luce e gas in primis (ricordo che le aziende che producono e vendono energia sono statali)

– aumento dei tassi di interesse che hanno bloccato la domanda di mutui e finanziamenti , bloccando di conseguenza la domanda interna specie nel settore manifatturiero e artigiano

– aumento indiscriminato del costo dei carburanti

– aumento indiscriminato dell’inflazione

– scadimento della qualità dei servizi pubblici a causa dello smart working

e potrei continuare ad elencare cose e casi.

Ma non ha importanza. Perchè preoccuparsi se oltre 1 milione di partite iva sono in crisi ed anche i relativi familiari. Se l’economia non cresce e rallenta e continuano ad essere ancora sfitti tanti locali nelle nostre città?

Quindi: reeeelaaaax!

Tra un po’ ci sono le vacanze. E dopo comincia il campionato di calcio…

Eh, a proposito: Mbappe del PSG non vuole più andare in Arabia all’AL HILAL… questo sì che mi preoccupa…

Vincenzo Lovino