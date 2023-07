Vincenzo Lovino: “Il prezzo della libertà”

Non c’è giorno, vi posso garantire, che con i miei amici, collaboratori e conoscenti non si arrivi a parlare su come sia possibile che nel “Bel Paese” ormai sia dilagata ad alto livello la delinquenza “importata”.

I mass media non fanno altro che mettere in evidenza i vari delitti commessi dagli extracomunitari. Ora si parla dei borseggiatori che affliggono i turisti a Venezia (molto simpatici a proposito i video realizzati da una signora di Venezia che grida ad alta voce “ci sono i borseggiatori” e questi scappano “come dei ladri “) oppure l’inquietante epilogo di quanto accaduto a Padova l’altro giorno in cui un carabiniere è stato costretto a sparare ad un albanese che armato di coltello stava aggredendo il suo collega ferito a terra.

Nel mentre mi viene in mente il mio caro amico Sebastiano (nome di fantasia ) che decide di portare sua figlia a fare shopping e che parcheggiando l’auto nel parcheggio dell’autostrada a Firenze dove c’è un tram scambiatore che ti porta direttamente in centro. Ebbene nel tram gli rubano i soldi: quindi addio regali a sua figlia e giornata rovinata.

Gli episodi come questi sono purtroppo quotidiani. Allora mi chiedo quanto ancora potremo sopportare tutto questo. Quanto potremo sopportare le nostre leggi così permissive? A tutto c’è un limite e ritengo anche che non sia giusto che per inasprire le azioni contro questi “damerini” si possano limitare e limitare di conseguenza le nostre libertà per il futuro. Cioè non mi posso immaginare un mondo in cui se magari alzo la voce contro un poliziotto ad un posto di blocco mi posso trovare sparato addosso un taser oppure un colpo di pistola. Mi piace la mia libertà e non voglio perderla. Speriamo che i nostri politici non ci facciano fare un salto di qualità in negativo. L’Italia non è l’America!