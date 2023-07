Vincenzo Lovino: “Il vento della Destra soffia sull’Europa. Oppure no?”

Le votazioni in Spagna hanno decretato la vittoria del partito popolare moderato di centro destra (una sorta di Forza Italia) a discapito del partito socialista di Sanchez (una sorta di Partito Democratico). Molti voti si sono spostati dal partito di Destra Vox verso l’area più moderata del partito popolare.

Ebbene, l’attenzione di tutta l’Europa, e non solo, era proprio verso i risultati delle votazioni in Spagna. Già altri paesi europei come Svezia, Finlandia, Polonia, Ungheria, Grecia e Italia, hanno governi di centro destra.

Il quadro politico potrebbe quindi cambiare già a maggio/giugno del 2024 quando ci saranno le Elezioni Europee. Tutti i paesi membri sceglieranno i loro rappresentanti in Europa.

E quindi cosa potrebbe succedere se le destre dovessero vincere anche alle Europee determinando quindi un cambio di colore del governo europeo?

Forse assisteremmo ad una sorta di ri-equilibrio degli aspetti governativi europei. Forse potremmo avere e ricevere più rispetto per le nostre identità culturali ed enogastronomiche (ricordiamoci i famosi semaforini dei prodotti alimentari imposti dall’Europa). Forse potremmo riprendere in mano la gestione degli aspetti green un po’ troppo enfatizzati dalla Sinistra in Europa (Basti pensare che un giornalista ha dichiarato in una intervista che gli incendi che si stanno verificando nell’isola di Rodi in Grecia sono colpa degli effetti dell’inquinamento globale).

Forse potremmo evitare di vederci obbligati ad investire in pochi anni molti dei nostri risparmi per effettuare il cambio di classe energetica dei nostri appartamenti.

Sta di fatto che la partita è quanto mai interessante e sfidante per tutta la Destra a livello europeo. Anche perché, non dimentichiamolo, chi governa l’Europa decide, fra l’altro, le modalità di erogazioni dei fondi ai vari stati membri nonché la scelta dei soggetti che decidono le politiche monetarie. A buon intenditor…

Vincenzo Lovino