Violenza domestica. Un aiuto concreto

Il 9 maggio è ufficialmente nato il Partito Realtà Popolare le cui sedi principali sono ubicate a Roma e Milano. Il Presidente Pasquale Buffardi alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo ha deciso di mettersi subito al lavoro raccogliendo molte delle richieste pervenute e puntando subito sulla lotta alla violenza delle donne.

Un aiuto concreto

“Realtà Popolare”, in qualità di partito radicato sul territorio nazionale, attento alle esigenze della collettività, ha in diverse occasioni affrontato il problema della “violenza domestica”.

Oggigiorno un tragico fenomeno in ascesa esponenziale che investe la vita di molte donne, che non si sofferma all’aspetto meramente fisico ma che sviluppa meccanismi psicologici di difficile individuazione.

Presenza costante

Vogliamo esserci oggi più che mai, concretamente ed efficacemente, divulgando un messaggio di forza e coraggio.

Realtà Popolare prima che essere un partito politico è una grande famiglia che accoglie le istanze della collettività e protegge le categorie più deboli e vulnerabili.

Attraverso l’impegno e la dedizione di un team qualificato composto dall’avv. Ornella ATTISANO, dall’avv. Simona BECCACCIOLI, dalla dott.ssa Fabiola BRUZZESI, dalla dott.ssa Maria Grazia CELESTINO e dall’avv. Francesca RINAURO, offre un aiuto concreto su tutto il territorio nazionale mettendo a disposizione il numero di cellulare 339/3644054 per supportare concretamente le donne vittime di abusi e violenza.



Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire.