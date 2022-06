von der Leyen: “100 giorni di guerra ingiustificata, Ue è con Kiev”

”Cento giorni fa la Russia ha scatenato la sua guerra ingiustificata contro l’Ucraina. Il coraggio degli ucraini richiede il nostro rispetto e la nostra ammirazione. L’Ue è con l’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che oggi a Parigi parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron. Ieri, al Forum sulla sicurezza globale di Bratislava, von der Leyen ha detto che l’Unione europea deve sostenere l’adesione dell’Ucraina, ”è una responsabilità storica”, aggiungendo che il sostegno all’Ucraina deve comunque mantenere il rispetto di tutti gli standard e requisiti.

La guerra

“Gli ucraini stanno combattendo così coraggiosamente perché sanno esattamente quale futuro vogliono. Il futuro di una società libera e aperta che appartiene a una comunità democratica comune. Vogliono entrare nell’Ue. L’abbiamo sentito tante volte. Credo non è solo nel nostro interesse strategico, ma è anche nostro dovere morale consentire loro di entrare nell’Ue e aprire la strada all’adesione alla nostra Unione”, ha affermato la presidente della Commissione europea. Inoltre, ha aggiunto, gli investimenti dell’Ue in Ucraina devono essere strettamente collegati alle riforme. Kiev stessa deve soddisfare le condizioni necessarie per l’adesione e gli standard. “Ma quanto velocemente” l’Ucraina si sposterà verso l’Ue ”dipende dal Paese e dal nostro sostegno. Dipende da noi quanto la sosteniamo, investiamo e da quanto i nostri amici ucraini stanno facendo”, ha detto von der Leyen.