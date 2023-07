Zaki, nella vita ci vuole stile

Ci sono delle regole che la società civile di buon grado accetta. Fanno parte dei nostri costumi e non possiamo negarle. Tra le altre , se vieni invitato ad un matrimonio devi portare un regalo agli sposi, se vai ad un compleanno devi fare un regalo al festeggiato, se accetti che qualcuno ti fa un favore devi essere grato fino in fondo e via discorrendo. Ora vedo sui giornali Patrick Zaki , il noto attivista incarcerato e poi graziato dopo vicissitudine giudiziarie dal presidente egiziano, rifiutare nell’ordine: volo di Stato – accompagnatore diplomatico dedicato – volo con i parenti. Niente: tutti rifiutati.

Questa cosa mi ha provocato non poca rabbia

Forse perché mi tocca lavorare ore ed ore ogni giorno e posso solo immaginare il lavoro di bravi impiegati della diplomazia italiana che hanno sostenuto Zaki in questi mesi (accompagnandolo anche nei processi) e fornendogli tutto il supporto diplomatico che ne ha determinato poi la promulgazione della grazia. Lavoro di tante brave persone. E del Governo italiano. Ed è qui il problema. Un problema di fondo. Il Governo attualmente in carica è di Centro-Destra, colore politico che certamente non è nel cuore di Zaki. Quindi per paura di essere fotografato od usato come successo della diplomazia di questo Governo Meloni, ecco lo “sgarbo” di Zaki che non si vuole prestare a strumentalizzazioni : quindi niente voli di stato niente foto etc erc.

Una mia riflessione

Mi verrebbe da dire che una persona “matura” deve accettare tutte le regole del gioco fino in fondo. A questo punto Zaki doveva rifiutarsi di accettare fin dall’inizio il lavoro della diplomazia italiana. E non usarla solo quando gli è fatto comodo. Ma tant’è la situazione è questa. Zaki se ti avessi di fronte ti direi: “nella vita ci vuole stile “.