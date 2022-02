Zardini: «Dal governo misure strutturali»

Il decreto emanato dal governo il 18 febbraio per contenere gli aumenti dell’energia nelle bollette riceve molte delle indicazioni della risoluzione presentata l’11 febbraio dai deputati del Partito democratico a prima firma del deputato Benamati nelle commissioni Ambiente (VIII) e Attività Produttive (X).

Diego Zardini

Lo rileva il deputato veneto Diego Zardini, sottolineando che il decreto prevede la continuità di azione per la riduzione sul carico fiscale e parafiscale per le utenze domestiche e per le piccole e medie imprese. «C’è un’attenzione particolare per i settori energivori e per i soggetti più fragili, come richiesto dalle categorie economiche del Veneto e come proposto da noi nella risoluzione citata» afferma Zardini. Il decreto prevede anche semplificazioni per le autorizzazioni di nuovi impianti FER-E (Fonti di Energia Rinnovabile – Elettrico) e su altre FER tra cui la geotermia a ciclo chiuso. Condivisibile l’aumento della produzione nazionale di gas naturale con il coinvolgimento delle aziende e dei territori, ove si deve prevedere una adeguata protezione e preservazione dell’alto Adriatico, soggetto a fenomeni di subsidenza. Previsto nel DL anche un uso più razionale – ovvero dinamico – degli stoccaggi.

Passo in avanti

«Un buon passo», afferma Zardini, «perché oltre a mettere risorse consistenti, pari a 8 miliardi di euro, per contrastare l’aumento dei costi di energia, lascia intravedere una strategia di lungo periodo con misure di carattere strutturale che comincino a metterci al riparo dalle tensioni geopolitiche e dalla dipendenza energetica da un fornitore principale».