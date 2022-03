Zelensky a Biden: “Non è film, faccia discorso utile”

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina e lo scoppio della guerra, Joe Biden usi il discorso sullo Stato dell’Unione, che pronuncerà a Washington, per lanciare un messaggio “utile” per l’Ucraina. E’ questo l’appello che Volodymyr Zelensky lancia al presidente americano nell’intervista rilasciata alla Cnn ed altre testate nel bunker di Kiev da dove sta guidando la resistenza ucraina all’invasione russa. “E’ una situazione molto grave, non sono in un film, non sono io ad essere iconico, ma l’Ucraina – ha detto ancora il presidente ucraino che è un ex attore, riferendosi al fatto che i suoi video da presidente combattente sono diventati virali -. L’Ucraina è il cuore dell’Europa, e ora credo che l’Europa consideri l’Ucraina qualcosa di speciale, ed è per questo che il mondo non può perdere qualcosa di speciale”.

Sui negoziati

“Vedremo”, ha poi risposto Zelensky alla Cnn che gli chiedeva se la Russia era pronta a passi “cruciali” nei negoziati. “Ci sono passi cruciali che si possono fare ed è un momento molto importante. Se li fai, se la parte è pronta a farli, significa che sei pronto per la pace. Se non lo fai, allora significa solo che stiamo perdendo tempo”, ha spiegato. “E’ necessario almeno smettere di bombardare la popolazione, solo fermare i bombardamenti e poi sedersi al tavolo negoziale”, ha detto ancora dal bunker di Kiev dove è rifugiato. “Non si tratta di trascinare i Paesi della Nato in guerra. La verità è che tutti sono già stati trascinati da tempo in guerra e certo non dall’Ucraina, ma dalla Russia, è in corso una guerra in larga scala”, ha continuato esortando la Nato ad imporre una ‘no fly zone’ per fermare le forze aeree della Russia. Riguardo poi all’adesione alla Nato, il presidente ucraino ha detto “che se i nostri partner non sono pronti a farci entrare, perché la Russia non vuole l’Ucraina nella Nato, dovrebbero lavorare a delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina”.