Zelensky: “A Mariupol decine di migliaia di morti”

Guerra Ucraina-Russia, ”Mariupol è stata distrutta, decine di migliaia di persone sono morte, ma nonostante questo i russi non fermano la loro offensiva”. Ad affermarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Parlamento sudcoreano, al quale ha detto che durante il conflitto ”la Russia ha distrutto infrastrutture chiave dell’Ucraina, tra cui almeno trecento ospedali”.

L’Ucraina chiede aiuto

”L’Ucraina ha bisogno di altro aiuto per sopravvivere a questa guerra”, ha poi aggiunto Zelensky, dicendo che ”la Russia minaccia l’Europa e non solo l’Ucraina”. Zelensky, ha usato inoltre il suo intervento davanti ai parlamentari della Corea del Sud per chiedere forniture militari per il suo Paese, dopo che stamani – ha riportato l’agenzia Yonhap – il ministero della Difesa di Seul ha fatto sapere di aver ribadito a Kiev che non verrà fornito equipaggiamento letale, respingendo di fatto la richiesta di un sistema antiaereo che sarebbe arrivata dal ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov.