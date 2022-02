Zelensky a Michel: “Si chiuda la lunga discussione sulla nostra adesione all’Ue”

Mentre si infittisce la battaglia sul terreno, e c’è forte preoccupazione per la situazione a Kiev, si riapre uno spiraglio sul fronte del dialogo diplomatico. E’ lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky che attraverso alcuni post su Twitter aggiorna i suoi colloqui con gli alleati europei tra cui c’è anche l’Italia. Per prima cosa chiede di chiudere la lunga discussione sull’adesione all’Unione Europea. Il presidente ucraino ne ha parlato con il presidente del consiglio europeo Charles Michel dal quale riceve immediato sostegno. Le determinazioni si leggono sugli account twitter degli stessi interessati.

Michel

“È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull’adesione dell’Ucraina alla Ue. Ho discusso” con il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel “l’ulteriore assistenza efficace e l’eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero”.

Von der Leyen

Il presidente ucraino riferisce di aver parlato anche la presidente Ursula Von der Leyen “L’Ucraina sta combattendo contro l’invasore armi in pugno, difendendo la sua libertà e il futuro europeo”, scrive sempre su Twitter. “Ho discusso con von der Leyen di una efficace assistenza al nostro Paese in questa lotta eroica. Credo che anche l’Ue scelga l’Ucraina”, conclude il messaggio.