Zelensky al Parlamento europeo: “Dimostrateci che siete con noi”

“Non se dire buongiorno, buon pomeriggio o buona sera. Non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l’ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini che difendono la libertà a caro prezzo”. Sono le parole del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che si è collegato alla plenaria straordinaria di oggi del Parlamento europeo. “Questa mattina è stata tragica per noi – ha proseguito – due missili hanno colpito la città di Kharkiv che si trova alla frontiera con la federazione russa. Ieri sedici bambini sono stati uccisi. E Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture, sedici bambini sono stati uccisi dai suoi missili. Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo rinunciando a persone migliori, quelle più coraggiose” ma “gli ucraini sono incredibili” e “sono convinto che supereremo tutto”.

L’appello alla UE

“La nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per nostri diritti e libertà e ora per la nostra sopravvivenza, ma anche per essere membri alla pari dell’Europa e credo che oggi stiamo mostrando a tutti quello che siamo, l’Ue sarà molto più forte con noi. Senza di voi l’Ucraina sarà abbandonata. Abbiamo provato la nostra forza, che valiamo almeno quanto voi. Quindi, dimostrateci che siete con noi, provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte, la luce batterà l’oscurità. Gloria all’Ucraina”.

Ruslan Stefanchuk

È intervenuto anche Ruslan Stefanchuk, il presidente della Verkhovna Rada, l’assemblea legislativa di Kiev: “Non può esserci pace in Europa senza l’Ucraina, non può esserci Europa integrale senza Ucraina. L’Ucraina non deve cadere, altrimenti nessuno saprà dove si fermerà l’aggressore russo”. Stefanchuck ha fatto appello “a tutti i leader” dell’Unione per “sostenere l’aspirazione europeista dell’Ucraina. Tutti gli ucraini sono a favore” e “Zelensky ha gia’ firmato la lettera”.