Zelensky: “Cacciare Russia in tutti i modi”

Cacciare la Russia dall’Ucraina in tutti i modi. E’ un passaggio di uno dei messaggi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky diffonde mentre la guerra si avvia ad entrare nella terza settimana. “Purtroppo non possiamo ammirare il cielo azzurro sulle nostre città, ma credo che tutti questi bombardamenti siano solo temporanei, non siano per sempre”, dice rivolgendosi ai “cari ucraini” a cui promette che per la fine dei bombardamenti “stiamo lavorando e combattendo”. “Negoziati difficili continuano” aggiunge riferendo che “tutti aspettano notizie” e “questa sera riferiremo l’esito”.

L’Ucraina è la nostra vita

“L’Ucraina per noi non è solo un territorio come lo è per gli occupanti che non capiscono nulla. Per loro questo è solo un obiettivo. L’Ucraina per noi rappresenta un milione di momenti felici, di simboli, di luoghi di ricordo”. “L’Ucraina per noi è la nostra vita per questo milioni di persone oggi difendono il nostro Stato. Per questo oggi noi siamo tutti militari volontari che difendono l’Ucraina, i nostri figli, il nostro futuro”.