Zelensky: “Con Biden concordati 800 mln in armi, grato per aiuto”

Guerra Ucraina-Russia, “abbiamo parlato di nuovi aiuti per quanto riguarda la difesa: abbiamo concordato 800 milioni di dollari in armi, munizioni, artiglieria, elicotteri, veicoli corazzati”. Così in un nuovo video il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, dicendosi “grato per questo aiuto”, dopo il colloquio telefonico con il presidente Usa Biden.

Il ringraziamento

“Ho parlato oggi con il presidente Biden della responsabilità di tuti i militari russi che hanno commesso crimini di guerra e della collaborazione in questa direzione”, ha fatto sapere ancora Zelensky il quale ha inoltre ringraziato anche “l’Estonia per il sostegno e per le armi fornite”. Con Tallin – fa sapere – “stiamo già lavorando nell’ambito della digitalizzazione e dopo la guerra ci potrebbero essere dei progetti ancor più grandi per ricostruire i sistemi digitali statali e la cyber difesa”.