Zelensky: “Diecimila soldati russi morti senza sapere perché”

Il presidente ucraino ha affermato: “Quasi 10mila soldati russi sono stati uccisi. E’ terribile, sono 18enni, ventenni, quasi bambini, soldati a cui non è stato spiegato che stavano andando a combattere. La Russia dovrebbe dargli un’altra possibilità”, ha sottolineato Zelensky, assicurando comunque che i russi “perderanno” questa guerra.

Corridoi umanitari

I corridoi umanitari da Mariupol e Volnovakha non saranno realizzati oggi, lo riferiscono alcuni media ucraini citando fonti della Croce Rossa, secondo cui il primo tentativo di un’uscita sicura per i civili è fallito. “Continuiamo le trattative costantemente” ha detto – secondo le stesse fonti – il vice primo ministro per la reintegrazione dei territori ucraini temporaneamente occupati, Irina Vereshchu. “E’ prevista l’evacuazione anche dalla periferia di Kiev. Stiamo preparando corridoi a Sumy, Kharkiv, Kherson”, ha detto

Il Papa

Papa Francesco ha esortato a pregare per la pace in Ucraina con un tweet sul suo profilo. “Chiediamo alla Regina della Pace di stendere su di noi il suo manto. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta!”, è il messaggio del pontefice, con sotto gli hashtag #PreghiamoInsieme, #Ucraina e #Pace.