Zelensky: “Difenderemo l’Ucraina con o senza i partner”

“Difenderemo l’Ucraina con o senza i nostri partner”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. “Non chiediamo donazioni, è il vostro contributo alla sicurezza internazionale”, ha sottolineato Zelensky, aggiungendo che “l”Ucraina è lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo”.

L’Ucraina vuole la pace

“Il mondo non vuole la guerra, l’Ucraina ha bisogno della pace, abbiamo bisogno della pace”, ha detto nel suo intervento. Ma per Zelensky, “l’architettura della sicurezza globale è fragile e deve essere aggiornata” e ha definito lo stato attuale della sicurezza mondiale uno “sciroppo per la tosse rispetto a un vaccino”. E poi ha ribadito: “I Paesi membri della Nato siano onesti e ci dicano se vogliono l’Ucraina” chiedendo “un calendario chiaro e realizzabile per l’adesione all’Alleanza”.

Non cadiamo nelle provocazioni

“Noi non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente”, ha aggiunto. “Stiamo evitando di cadere in ogni provocazione”, ma ha anche sottolineato che oggi due soldati ucraini sono stati uccisi e tre feriti nell’est del Paese.