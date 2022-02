Zelensky: “Forze di sabotaggio sono entrate a Kiev, siamo stati lasciati soli”

“Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia, come obiettivo numero 2”. Queste le drammatica parole del presidente dell’Ucraina, Vlodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato sul sito internet ufficiale della presidenza.

Si mira a colpire Zelensky

“Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di Stato. Secondo le nostre informazioni gruppi di sabotaggio nemici sono entrati a Kiev. Resto nella zona del governo insieme ad altri”.

Il primo bilancio

Zelesnky ha reso noto anche un primo bilancio della guerra: “Secondo i dati preliminari, purtroppo oggi abbiamo già perso 137 dei nostri eroi, nostri cittadini, di cui 10 ufficiali, 316 sono rimasti feriti”.