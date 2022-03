Zelensky: “Impossibile salvare Mariupol senza tank e aerei”

“E’ impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, torna a chiedere nuovi aiuti militari nella guerra contro la Russia e fa riferimento in particolare alla città assediata da settimane.

La richiesta

“L’Ucraina non può abbattere i missili russi con fucili e mitragliatrici”, dice il presidente in un nuovo video, precisando di essere “in continuo contatto con i difensori di Mariupol”. “Vorrei che coloro che stanno decidendo già da un mese se darci gli aerei avessero almeno l’1% del loro coraggio”, aggiunge. “La posizione dell’Ucraina deve essere ascoltata. E se non la volete ascoltare sentite almeno le esplosioni che avvengono vicino al confine polacco. Oppure state aspettando che arrivino i carri russi?”, afferma al termine della giornata caratterizzata dal lancio di missili su Leopoli, non lontana dal confine con la Polonia. Zelensky chiede carri armati e sistemi di difesa antiaerea. “Ce li hanno i nostri partner, ma semplicemente si stanno ricoprendo di polvere. Tutto questo serve per la libertà non solo dell’Ucraina ma anche dell’Europa”.