Zelensky: “Minaccia nucleare di Putin è un bluff”

Guerra Ucraina-Russia, “penso che la minaccia di una guerra nucleare sia un bluff”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al settimanale tedesco Die Zeit. “Una cosa è essere un assassino. Un altro è suicidarsi. Usare armi nucleari significherebbe la fine per tutti, non solo per la persona che le usa. Piuttosto, la minaccia di Putin mostra una debolezza. Si minaccia l’uso di armi nucleari solo quando nient’altro funziona”. “Sono sicuro che la Russia sia consapevole delle conseguenze catastrofiche di qualsiasi tentativo di utilizzare armi nucleari”, ha aggiunto.

L’invito all’Europa

“L’Europa deve semplicemente difendere la vita e mettere al primo posto i veri valori. Mi auguro che le vostre priorità nella vita rimangano i veri valori. Quello che sta accadendo qui ora potrebbe accadere anche a voi. E questo è molto importante per me: noi moriamo anche per voi”.