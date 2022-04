Zelensky: “Mosca vuole una crisi mondiale dei prezzi, bene la proposta Ue di sospendere i dazi”

La proposta della Commissione europea di sospendere per un anno tutti i dazi sui prodotti esportati da Kiev nell’Ue “permetterà di sostenere al massimo l’attività economica in Ucraina e preservare la nostra produzione nazionale”. Così il presidente Volodymyr Zelensky nel consueto video diffuso sui social (Telegram) a fine giornata. Dopo l’annuncio dell’iniziativa, Zelensky ha ringraziato personalmente la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen in una telefonata, durante la quale i due leader hanno discusso i dettagli della sospensione dei diritti di dogana. La proposta deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo e dai 27 Paesi dell’Unione ma secondo Zelensky si tratta di una decisione che “non deve essere considerata unicamente nel contesto ucraino” poiché “le esportazioni dei nostri prodotti verso i mercati europei saranno un importante strumento anticrisi e contribuiranno a stabilizzare i mercati”. A conclusione di questo “capitolo” del suo video serale, Zelensky ha precisato: “Ci stiamo accordando su come aumentare il potenziale di trasporto all’ovest del Paese”.

“I nuovi ricatti della Russia”

Nello stesso video, il presidente ucraino ha proseguito: “La Russia questa settimana ha iniziato una nuova serie di ricatti con la decisione di non fornire gas in Polonia e Bulgaria. È l’ennesima decisione che dovrebbe fare pensare all’Europa che non può sperare di mantenere una normale collaborazione economica con la Russia. La Russia usa questi rapporti come un’arma: non solo la vendita del gas ma anche altri tipi di commercio. Aspetta il momento giusto per usarli e ricattare gli europei a livello politico e sostenere la macchina bellica russa. Vede l’Europa unita come un obbiettivo”. Da qui, per il capo di Stato ucraino, la naturale conclusione: “Prima l’Europa capirà che non può dipendere dalla Russia per quanto riguarda il commercio, prima si potrà garantire la stabilità ai mercati europei”.