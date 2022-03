Zelensky: “Non sono fuggito, sono a Kiev al mio posto”

“Non sono fuggito, sono a Kiev al mio posto”, così il presidente dell’Ucraina Zelensky attraverso il video, consueto, pubblicato su Facebook stamane, rispondendo alla notizia secondo cui sarebbe scappato da Kiev. “Ci piace fare jogging ma non abbiamo tempo per farlo”, aggiunge ironico. Il presidente secondo il Times sarebbe scampato in questi giorni a ben tre attentati contro la sua persona.

“Presto i profughi potranno tornare”

“Sono sicuro che presto potremo dire alla nostra gente: tornate! – aggiunge nel messaggio – Tornate dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovacchia e da tutti gli altri paesi. Tornate perché non c’è più nessuna minaccia”, spiegando che per l’Ucraina saranno stanziatidecine di miliardi di dollari per la ricostruzione da parte della comunità internazionale.

Condanna il rifiuto della Nato per una no-fly zone

Il presidente ucraino condanna la decisione della Nato di non voler accordare la no-fly zone sul suo paese: “La Nato ha deliberatamente deciso di non “coprire” i cieli sopra l’Ucraina. Crediamo che i paesi della Nato abbiano creato una narrativa per cui la chiusura dei cieli sull’Ucraina provocherebbe la diretta aggressione della Russia nei confronti della Nato”.

È sbagliato, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dire che la Russia è isolata

“L’Unione europea e gli Usa non rappresentano tutto il mondo”, ha detto riferendosi all’opposizione internazionale alla guerra che Mosca sta facendo all’Ucraina. Quanto alla decisione della Nato di non accogliere la richiesta di Volodymyr Zelensky di garantire una no-fly zone sui cieli ucraini, Peskov ha detto che “gli alleati hanno capito che non possono essere direttamente coinvolti in quello che sta succedendo in Ucraina”.

Ci vuole tempo

“Bisogna capire che nella Nato, nell’Ue e nelle altre organizzazioni le decisioni vengono prese da tutti i membri: 30 paesi si devono riunire, esprimere il proprio parere, valutare, confermare. Per questo ci vuole tempo. Questo è il prezzo che pagano i paesi occidentali e noi per la democrazia”, ha sottolineato in una conferenza stampa il capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, rispondendo alle domande sulla mancata decisione dell’Alleanza su una no fly zone sull’Ucraina.