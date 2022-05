Zelensky: “Opzioni diplomatiche per salvare militari Azovstal”

“Stiamo lavorando a opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono nell’Azovstal”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato la notte scorsa e in cui, senza fornire dettagli, ha spiegato che “mediatori influenti, Stati influenti” sono coinvolti in queste opzioni.

Il tentativo

Finora, nelle precedenti evacuazioni dell’acciaieria che da giorni è sotto l’attacco dei russi che vogliono conquistare l’ultimo baluardo della resistenza ucraina a Mariupol, sono usciti solo civili, in maggioranza donne, bambini ed anziani.