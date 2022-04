Zelensky: “Russia vuole Donbass e il Sud”

Esplosioni sono state registrate questa mattina a Odessa, nel 39esimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia, con le forze russe che dopo aver lasciato Kiev, potrebbero espendere gli attacchi contro il sud del Paese. “Odessa è stata attaccata dal cielo”, alle prime ore di questa mattina, ha confermato Anton Herashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino. Alcuni dei missili lanciati sono stati neutralizzati dalla difesa aerea ucraina e in alcune zone della città ci sono incendi, ha rivendicato”, ha aggiunto. In fiamme un deposito di carburante, vicino a binari dei treni. Secondo testimoni citati da Cnn sei colpi sarebbero stati esplosi sul sito, da cui ora si leva un denso fumo nero, prima dell’alba. Diverse persone denunciano di aver visto droni sorvolare la città, intorno alla zona del deposito colpita negli ultimi due giorni. Nuove esplosioni sono state udite dopo l’arrivo dei pompieri.

Cosa vuole la Russia

L’obiettivo della Russia è quello di “controllare sia il Donbass che il sud dell’Ucraina”, ha denunciato il Presidente ucraino Volodymir Zelensky in un discorso nella tarda serata di ieri, precisando che le forze militari ucraine hanno ripreso il controllo delle zone intorno a Kiev e a Chernihiv. “Stiamo rafforzando le nostre difese lungo la direttiva orientale e nel Donbass”, ha aggiunto. Zelensky ha denunciato che Kiev “non ha ancora ricevuto sufficienti sistemi anti missile occidentali”. Il Premier ungherese Viktor Orban è “di fatto l’unico leader europeo a sostenere Putin. Perché Budapest si oppone all’intera Europa, per cosa?”, si è inoltre chiesto Zelensky, a poche ore dall’apertura delle urne in Ungheria per le elezioni legislative.