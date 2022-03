Zelensky: “Se nostra reazione con Crimea oggi non saremmo in guerra”

Guerra Ucraina-Russia, “otto anni fa in questo giorno la Federazione russa ha organizzato un referendum falso in Crimea ucraina che ha poi usato per giustificare l’invasione del nostro territorio”. Lo afferma in un video su Telegram il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Questo atto illegale è stato la rottura di tutta l’architettura della sicurezza in Europa, creata dopo la seconda guerra mondiale. Ma la Russia ha commesso questo atto. Se all’epoca ci fosse stato solo un segno della resistenza che facciamo oggi, che voi fate oggi, se la reazione del mondo fosse stata almeno la metà di quella di oggi sono sicuro che questa invasione non ci sarebbe stata e non ci sarebbero stati 8 anni di guerra nel Donbass”.

Tutto nasce con la Crimea

“Tutto questo male – scandisce il presidente – è nato dall’occupazione della Crimea, dalla nostra debolezza e dalle azioni brutali della Russia che sarebbe dovuta essere punita ancora nel 2014. Ora siamo molto forti, uniti, grande popolo e nazione. Purtroppo non abbiamo la macchina del tempo per tornare in dietro. Possiamo e dobbiamo combattere oggi, adesso. Possiamo e dobbiamo difendere la nostra vita ucraina. Dobbiamo continuare – è l’esortazione – a negoziare per la pace giusta per l’Ucraina, per le garanzie di sicurezza che funzioneranno. Ma sono sicuro che vinceremo e torneremo alla pace”.