Zelensky: “Servirà referendum su accordo con Russia”

Servirà un referendum in Ucraina sui temi di un possibile accordo con la Russia, in particolare sulle garanzie di sicurezza, sullo status delle repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk e quello della Crimea. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista concessa ad emittenti ucraine, britanniche e ceche, secondo quanto riferisce Ukrinform.

La motivazione

Se la Nato non vuole farci entrare perché ha paura della Russia, nota Zelensky, “allora bisogna darci altre garanzie di sicurezza”. “Ci sono membri della Nato che vogliono essere garanti della sicurezza, questo non ci dà il 100% di un Paese membro della Nato… ma penso sia un compromesso normale”, ragiona Zelensky. Queste questioni di sicurezza riguarderanno cambiamenti nella costituzione e le leggi ucraine, ha proseguito il presidente, riferendosi al fatto che l’aspirazione a entrare nella Nato è sancita dalla Costituzione del suo Paese. “L’ho spiegato ai gruppi di negoziatori: quando si parla di questi emendamenti, che possono essere storici, dovremo indire un referendum. La gente dovrà dire la sua su certi formati di compromesso. E questo sarà, ed è, parte della conversazione e le intese con la Russia”.