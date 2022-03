Zelensky: “Ucraina rifiuta l’idea di un modello austriaco o svedese di neutralità, vuole sicurezza”

“Ci vuole pazienza, dobbiamo ancora combattere e lavorare. Ognuno al proprio posto. In particolare la nostra delegazione ai negoziati con la Federazione Russa. È importante, difficile, ma importante. Perchè ogni guerra termina con un accordo. Gli incontri continuano, ma ora le posizioni suonano in modo più realistico”. Ha parlato così ieri Zelensky, fornendo dunque una visione più ottimistica delle posizioni di Ucraina e Russia ai prossimi colloqui di pace, affermando che i negoziati suonano “più realistici”. Dai negoziati trapela l’intenzione da parte ucraina che “L’Ucraina rifiuta l’idea di un modello austriaco o svedese di neutralità del paese e vuole garanzie di sicurezza”. L’Ucraina chiederebbe infatti, “garanzie di sicurezza assolute” dalla Russia mentre rifiuta l’idea di un modello di “neutralità svedese o austriaca” avanzata da Mosca nel corso del negoziato. La spiegazione starebbe nel fatto che “L’Ucraina è ora in uno stato di guerra diretta con la Russia. Pertanto, il modello può essere solo “ucraino””, ha dichiarato uno dei negoziatori ucraini Mykhailo Podoliak nei commenti pubblicati dalla presidenza. Specifica di volere “garanzie di sicurezza assoluta” nei confronti della Russia.

Lavrov

Precedentemente il ministro degli Affari esteri russo Lavrov aveva annunciato di essere vicini ad alcuni accordi con l’Ucraina basati sulla neutralità del Paese. Un altro funzionario russo aveva parlato di uno status per l’Ucraina paragonabile a quello di Svezia e Austria, due Paesi rispettivamente neutrali e non allineati ma ancorati alla sfera geopolitica occidentale. E aggiunge oggi il presidente in un messaggio su Telegram che “Tutti i rapporti commerciali con la Russia devono essere interrotti. In questo modo si fermerebbe la ”sponsorizzazione delle uccisioni dei bambini” ucraini e che quindi dollari o euro non siano pagati col sangue, si legge. L’Ucraina non ha la prospettiva di un’adesione alla Nato nel prossimo futuro ha detto ieri il presidente ucraino ieri, rilanciato anche dal premier britannico Boris Johnson: “Ho parlato con Zelensky, di nuovo, ieri. E voi sapete, naturalmente, che capisco cosa sta dicendo sulla Nato e sulla realtà della sua posizione. E tutti hanno sempre detto, e lo abbiamo detto chiaramente a Putin, che l’Ucraina non entrerà nella Nato nel prossimo futuro. Ma la decisione sul futuro dell’Ucraina spetta al popolo ucraino e al presidente Zelensky, loro leader eletto. E noi lo sosterremo”.