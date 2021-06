Contagi e ricoveri in calo, nel Veneto orientale tre comuni Covid free

Continuano a diminuire i numeri dei contagi e di ricoveri da Covid-19 nel territorio dell’Ulss4. Ad oggi, 9 giugno, le nuove persone contagiate dal virus sono complessivamente 22, in leggero aumento rispetto a ieri ma in generale il trend in costante diminuzione. Ma ci sono tre comuni “Covid free”: Annone Veneto, Fossalta di Piave e San Michele al Tagliamento. Al covid hospital di Jesolo 5 persone sono attualmente ricoverate in area malattie infettive, 1 persona è ricoverata nella terapia intensiva all’ospedale di Portogruaro ed altre 5 persone sono allettate presso il Centro Servizi Residenziali Stella Marina di Jesolo.

La situazione in Veneto Orientale

Le persone contagiate nel territorio del Veneto orientale sono complessivamente 114 così distribuite: Caorle 3; Cavallino-Treporti 1; Ceggia 2; Cinto Caomaggiore 3; Concordia Sagittaria 2; Eraclea 19; Fossalta di Portogruaro 1; Gruaro 1; Jesolo 10; Meolo 4; Musile di Piave 6; Noventa di Piave 3; Portogruaro 5; Pramaggiore 1; San Donà di Piave 38; San Stino di Livenza 6; Teglio Veneto 1; Torre di Mosto 8.