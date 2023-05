Il Centrodestra fa “cappotto”. Vinti tutti e 4 i comuni al voto nel veneziano. Lega determinante e con un sindaco in più

Riceviamo e riportiamo

Un risultato eccezionale, il centrodestra vince in tutti e 4 i comuni al voto al primo turno, con la Lega determinante in tutte le competizioni e con un nuovo Sindaco in provincia dopo la netta affermazione di Gianluca De Stefani a San Stino di Livenza. I miei complimenti vanno ai neo primi cittadini, Alberto Teso a San Dona di Piave, Andrea Saccarola a Martellago e Massimo Calzavara a Pianiga. La Lega torna ad essere determinante in tutte le sfide elettorali e il mio ringraziamento da Segretario va ai quattro segretari delle sezioni al voto, a tutti i nostri candidati e ai nostri

fantastici militanti. Donne e uomini che hanno dedicato tempo e passione tra banchetti, volantinaggi ed eventi. Da soli si fa sempre più strada e la famiglia della Lega veneziana torna ad essere forte e vittoriosa.

Vallotto

Meno di tre mesi fa sono diventato Segretario provinciale e le sfide di questo maggio erano complesse, ma grazie alla presenza e al supporto costante dei nostri consiglieri e Assessori regionali, dei parlamentari nazionali ed europei, e alla guida del Governatore Luca Zaia e del Segretario regionale Alberto Stefani abbiamo potuto mettere in campo una squadra di candidati validi e costruire una campagna elettorale basata sui contenuti e sulla della buona amministrazione che da sempre contraddistingue la Lega. Qualche ora di festeggiamenti e da oggi pancia a terra per non tradire il mandato pieno dei cittadini, come a Roma col buongoverno di Matteo Salvini la Lega anche nella provincia di Venezia è il perno di un centrodestra che quando va unito trova sempre la vittoria.



On. Sergio Vallotto

Segretario provinciale Lega Salvini Premier Venezia