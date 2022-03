Italia fuori dai Mondiali, Tavecchio: “Gravina? No comment”

“Mi dispiace molto per quello che è successo ieri, di più non voglio dire. Lasciamo passare un po’ di tempo”. Così l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, all’indomani della sconfitta contro la Macedonia del Nord che estromette per la seconda volta di fila gli azzurri dal mondiale.

No comment

Dopo la mancata qualificazione alla Coppa del mondo del 2018 Tavecchio rassegnò le dimissioni. “Gravina cosa dovrebbe fare? Preferisco non commentare”, taglia corto l’ex presidente federale.