La Rai pensa al re-integro di Saviano

Auspica un “supplemento di riflessione” sullo stop al programma di Roberto Saviano. E così, lancia un assist a quest’ultimo, già proclamatosi vittima di “squadrismo” e di fantomatici complotti mediatici della destra. Il Presidente Rai, Marinella Soldi, ha sollevato l’importante questione riguardante la revoca del programma di Roberto Saviano, suggerendo un’ulteriore riflessione su tale decisione. Con questo gesto, ha fornito il suo appoggio a Saviano, il quale si è già dichiarato vittima di “squadrismo” e complotti mediatici da parte della destra.

Marinella Soldi, in modo deciso, si è impegnata a rivolgere l’attenzione al caso del programma cancellato dell’autore di “Gomorra,” esortando i vertici della Rai a riconsiderare tale decisione. “Le puntate sulla mafia condotte dal saggista campano sono ‘un prodotto nello spirito del servizio pubblico,’ ha affermato la top manager di Viale Mazzini in una nota. E di fatto ponendosi in antitesi rispetto all’amministratore delegato dell’emittente, Roberto Sergio, che invece aveva annunciato la soppressione del programma proprio nelle scorse ore.

Soldi ha sottolineato che le puntate sul tema della mafia, condotte da Saviano, rappresentano un prodotto in linea con il servizio pubblico, prendendo una posizione contrastante con l’amministratore delegato dell’emittente, Roberto Sergio, il quale aveva annunciato la cancellazione del programma recentemente.

L’Amministratore Delegato della Rai, secondo le norme, ha autonomia decisionale sulla gestione aziendale e sui programmi. “Come Presidente svolgo il mio ruolo a garanzia degli utenti e dell’azienda, ricercando un approccio costruttivo; le valutazioni politiche non mi appartengono”, ha aggiunto Soldi. La Presidente Rai ha sottolineato che l’Amministratore Delegato della Rai gode di autonomia decisionale riguardo alla gestione aziendale e alla programmazione. Ha inoltre chiarito che il suo ruolo è garantire gli interessi degli utenti e dell’azienda, evitando di interferire con valutazioni politiche.

“Preciso in virtù del mio ruolo ritengo oggi di dover intervenire sul cosiddetto caso Saviano, che molti hanno paragonato al caso Facci”. Marinella Soldi ha ritenuto necessario intervenire nel cosiddetto “caso Saviano”, che è stato paragonato da molti al caso precedente riguardante Facci.

La Presidente ha fatto notare che le due situazioni sono diverse, sia per le dichiarazioni fatte dai protagonisti sia per la tipologia di programma coinvolto. Tuttavia, tale precisazione potrebbe risultare azzardata e suscitare confusione riguardo all’applicazione del codice etico aziendale, che è stato oggetto di discordie anche in passato, come nel caso Facci.

Poi, dopo la premessa, il vero e proprio assist all’autore di Gomorra. “La trasmissione ‘Insider – faccia a faccia con il crimine’ condotta da Roberto Saviano è un prodotto nello spirito del servizio pubblico, parla di mafia e di legalità, ha avuto un primo ciclo di successo, con un gradimento del pubblico superiore alla media degli approfondimenti Rai”, ha infatti dichiarato Soldi.

Per completezza, forse, andrebbe ricordato come in realtà il programma avesse ascolti medi attorno al 4,62% e dunque inferiori alla media di Rai3 (vicina al 7%).

In sintesi, sembra che il presidente Rai abbia offerto un “favore” allo scrittore Saviano, il quale, sulle pagine di alcuni importanti quotidiani, aveva criticato il governo e indirettamente il servizio pubblico, denunciando una “decisione politica” presa contro di lui e il suo programma. Tale lamento commovente sembra non sia stato ignorato.