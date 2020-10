Lease Car Broker nuovo sponsor dell’FC Venezia

Lease Car Broker, azienda leader in Italia nel noleggio durante il periodo di lock down ha focalizzato l’attenzione su quello che poteva essere il dopo. “Abbiamo visto che avremmo dovuto, a nostro avviso, offrire dei prodotti che non richiedessero un esborso di capitali. In questo periodo ci sono stati anche dei problemi economici, per tante figure, sia aziende che privati. In più, prodotti che accentuassero il risparmio. Quindi in questo periodo abbiamo formulato parecchie ipotesi di veicoli a lungo termine. Grazie ad importanti sconti che abbiamo ottenuto dalle case costruttrici che ci permette di offrire dei veicoli con canoni fortemente competitivi”.

Il rapporto con l’FC Venezia

Detto questo Lease Car Broker ha chiuso una partnership con la squadra di Joe Tacopina e adesso il loro logo apparirà alle spalle dei giocatori a fine gara insieme a quelli degli altri partner. Ancora da decidere se il logo dell’azienda apparirà sulle maglie. Totale riserbo su quanto è stato l’investimento.