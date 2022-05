Monet da record: la sua veduta di Venezia battuta da Sotheby’s a 56 milioni di dollari

Venezia spinge al rialzo le quotazioni di Monet: nella sua prima apparizione alle aste, una veduta del 1908 del Canal Grande e Santa Maria della Salute è stata venduta per 56,6 milioni di dollari (da Sotheby’s a New York) diventando così la veduta veneziana più pagata dell’artista a un’asta. E, più in generale, la più costosa veduta italiana mai finita all’incanto.

Record

Il capolavoro si unisce a una lunga serie di dipinti di Monet venduti per oltre 50 milioni di dollari. L’artista trascorse tre mesi a Venezia nel 1908. Molti dei quadri di questo periodo, dipinti dai gradini di Palazzo Barbaro dove Monet e la moglie Alice soggiornarono nelle prime due settimane nella città, sono custoditi in musei di prestigio, tra cui il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Art Museums di San Francisco. Quel viaggio fu molto proficuo. Monet dipinse 37 quadri che catturano in modo magistrale l’incomparabile magia delle vedute veneziane.