Torna la trasmissione “Insieme – Idee e Persone”

E’ ripartita, dopo lo stop natalizio, la trasmissione “Insieme Idee e Persone”. Il padrone di casa Vicenzo Lovino e Stefania Zabeo, produttrice del programma, sono pronti ad accogliere ogni giovedì e venerdì gli ospiti che vorranno confrontarsi su temi di attualità e politica.

Ritroveremo poi “Lovin’Food” alle 21 il format dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Al termine della trasmissione lo spazio dedicato alla salute con la rubrica “Salute e Medicina”.

Ad aprire la stagione 2020, nella puntata di giovedì 9 gennaio, si sono confrontati sul delicato tema della crisi Usa-Iran: Lucas Pavanetto – Coord. provinciale Fdi Venezia, Gianluca Piva- Sindaco di Agna (PD)- Fratelli d’Italia. Giacomo Cusumano – consigliere comunale Padova (MoVimento 5 Stelle). Andrea Cecchellero – Sindaco di Posina (Vi) – militante Lega – Salvini Premier e Tiberio Businaro – Sindaco di Carceri (Pd) – Lega – Salvini Premier. Si è parlato di politica internazionale con l’esperto di diritto internazionale e Ue Giuseppe Paccione e in collegamento dall’Iran con lo studente Hassan Abbasi.

La puntata del venerdì è stata dedicata ad una riflessione sulla politica interna, tra le difficoltà del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la questione Gregoretti. Si sono confrontati Gabriele Tasso – sindaco San Pietro Mussolino – Fratelli d’Italia. On. Vito Comencini – Lega – Salvini Premier. On. Corrado Callegari – coordinatore Grande NORD Veneto. Simone Bontorin – sindaco di Romano d’Ezzelino. Stefano Paesante – Patto per l’Autonomia – Veneto.

Durante la serata anche l’interessante intervista a Davide Maso, esperto di Consulenza finanziaria.

Questo è solo l’inizio, vi aspettiamo con tanti altri ospiti e tanti argomenti giovedì e venerdì ore 21 Canale 154DTT.