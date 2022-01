Zona arancione: quanto rischiano Marche e Veneto

Da oggi le Marche sono in zona gialla e il Veneto lo è già da sabato 18 dicembre. La maggiore differenza con la zona bianca è l’obbligo di portare la mascherina anche all’aperto oltre che al chiuso. Il passaggio di colore delle due regioni, ma anche della Liguria (che raggiungono così Friuli Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano), è dovuto all’occupazione ospedaliera dei malati covid che ha superato il limite del 10% per le terapie intensive e quello del 15% per i reparti non critici. Il valore dell’incidenza poi è già oltre la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti già da diverse settimane.

Il rischio

Mentre prosegue la campagna vaccinale per la terza dose di vaccino anche grazie alle nuove regole sul green pass, l’Emilia Romagna rimane in zona bianca unicamente per merito dei reparti non critici, che sono ancora all’11%, mentre gli altri dati sono già da colore giallo. Vista l’alta incidenza di Marche e Veneto, si avvicina sempre più l’ombra della zona arancione. Il Veneto tra l’altro è l’unica regione italiana classificata a rischio alto. Ma vediamo tutti i dati in dettaglio, prendendo in considerazione l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute, il numero 83 che si riferisce alla settimana dal 6 al 13 dicembreZona gialla e arancione: i dati di Emilia Romagna, Veneto e Marche

La media Italia

In Italia, intanto, c’è un leggero calo dell’indice Rt (da 1,18 a 1,13), mentre l’incidenza sale ancora: da 162 a 195. Le terapie intensive sono al 10%, i reparti non critici al 12%. Nel monitoraggio si segnala che “le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100mila abitanti sono quelle pediatriche (324, 0-9 anni; 302, 10-19 anni) e quelle tra 30 e 49 anni (215, 30-39 anni; 243, 40-49 anni)”. Quel che preoccupa, più che altro, è il prossimo arrivo della variante Omicron in Italia. Al momento rimane preponderante la Delta, ma non si hanno certezze sul comportamento della curva pandemica quando la Omicron diventerà più presente.

L’Esercito per il tracciamento

Per questo è già stata programmata la prossima cabina di regia per questa settimana. Si terrà giovedì 23 dicembre e il governo dovrà decidere come comportarsi in vista delle vacanze di Natale. In quella sede, le Regioni chiederanno “più personale per poter potenziare il sequenziamento e il tracciamento del virus. Servono ulteriori fondi per la lotta alla pandemia”. Il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha già chiesto al commissario straordinario, generale Francesco Figliuolo, l’aiuto dell’Esercito.

Veneto

Il Veneto è in zona gialla da sabato 18 dicembre, per via di un’ordinanza del governatore Luca Zaia, che ha anticipato il provvedimento ministeriale. Ma anche senza questa decisione, la regione sarebbe gialla da oggi. L’ordinanza del presidente di regione stabilisce che la zona gialla durerà fino al 16 gennaio. Ecco i dati che hanno determinato il cambio colore per la regione: le terapie intensive sono occupate al 15% e i reparti non critici al 16%. Una settimana fa erano rispettivamente al 12 e al 13%. L’incidenza, invece, è piuttosto alta: 451.48 contro 350.4 del monitoraggio precedente. Il dato dell’incidenza dei giorni 10-16 dicembre, invece, arriva fino a 498.9. È uno dei dati più alti a livello nazionale, secondo solo alla provincia autonoma di Bolzano, che registra 566.8. Come per la Marche, anche in Veneto l’incidenza è già ben oltre la soglia per porterebbe alla zona arancione e le terapie intensive distano dalla soglia solo di 5 punti percentuali. Non si può parlare però di colore arancione ancora: i reparti non critici non distanti dal 30% che servirebbe per il cambio colore.