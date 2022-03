Boselli presenta “Gli Invincibili”

Hanno combattuto lontano da casa per una causa perduta e ora cercano il tesoro scomparso dell’Imperatore Massimiliano del Messico. Ma il tesoro si trova in un fortino difeso da centinaia di soldati e da una micidiale mitragliatrice Gatling, così per i ribelli irlandesi guidati da Shane O’Donnell aiutare la Rivoluzione in Irlanda sarà tutt’altro che facile.

Una storia del 1997

Pubblicato per la prima volta sulle pagine di Tex nel 1997, “Gli Invincibili” è diventato da subito un piccolo classico della saga texiana grazie all’emozionante sceneggiatura di Mauro Boselli e i vibranti disegni di Carlo Raffaele Marcello. Un’avventura in cui il west texiano si mescola alla perfezione con figure realmente esistite, e con temi ancora drammaticamente attuali.

La presentazione

Nel video, Mauro Boselli presenta la riproposizione di questa mitica saga attualmente in edicola come terzo numero di “Le Grandi Storie Bonelli”. Se non avete mai letto questa emozionante avventura, questo è il momento giusto!