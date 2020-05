“Dylan Dog OldBoy”. Anteprima

Il 13 giugno Sergio Bonelli Editore pubblicherà in edicola e fumetteria Dylan Dog: OldBoy 1, nuova incarnazione del vecchio Maxi Dylan Dog Old Boy, la collana quadrimestrale dedicata al personaggio creato da Tiziano Sclavi.

La nuova veste editoriale

In questa nuova veste editoriale, la testata è curata da Franco Busatta, sotto la diretta supervisione di Tiziano Sclavi. Tra i cambiamenti: una nuova veste grafica ideata da Fabrizio Verrocchi, il passaggio a bimestrale e la presenza di due fumetti inediti. Ci sono meno pagine: da 292 a 192 e cambia anche il prezzo, con un leggero ritocco al ribasso: da 7,90 a 6,50 euro. Così come in precedenza, le storie di Dylan Dog: OldBoy continueranno a svolgersi nell’universo classico del personaggio, ovvero prima del rinnovamento iniziato nel settembre 2014 con l’uscita di Dylan Dog 337.

Le storie

Di seguito un’anteprima delle due storie presenti in Dylan Dog: OldBoy 1, con le relative sinossi.”Il migliore dei mondi possibile”. Soggetto e sceneggiatura: Gabriella Contu

Disegni: Montanari & Grassani

Un vecchio Dylan, rinchiuso in prigione, ricorda il passato. Ricorda una Londra smagliante e futuristica, dove tutti sono tutti giovani, belli, perfetti. A un certo punto, però, l’Old Boy si rende conto che sono completamente scomparsi i vecchi. Ma perché tutti i londinesi indossano occhiali scuri? Cosa succederebbe se li togliessero?

La solitudine del serpente

Soggetto e sceneggiatura: Barbara Baraldi. Disegni: Montanari & Grassani. Certe vite scorrono via, fugaci come un colpo di rasoio. Lasciare un segno del proprio passaggio è un sogno per molti, ma diventa un incubo quando per Londra si scatena la furia omicida di un killer invisibile, di cui nessun testimone sembra ricordare la faccia. Bloch coinvolge l’Inquilino di Craven Road in una delle sue indagini più paradossali.

In origine la collana è stata lanciata nel 1998 con il titolo Maxi Dylan Dog come speciale annuale contenente tre storie. A partire dal numero 22 dell’ottobre 2014 ha cambiato nome in Maxi Dylan Dog Old Boy, diventando quadrimestrale. L’ultimo numero pubblicato è il 38, distribuito il 26 febbraio 2020.